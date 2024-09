Eberl: “Musiala può diventare il volto del Bayern Monaco”

Il direttore sportivo del Bayern Monaco, Max Eberl, ha parlato a Sport Bild del futuro del fuoriclasse tedesco Jamal Musiala. L’estroso centrocampista classe 2003, negli ultimi anni è divenuto un cardine inamovibile del club bavarese, che sta tentando in tutti i modi di rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2026. L’ex dirigente del Mönchengladbach ha dichiarato con fermezza la voglia di rendere Musiala un profilo ancora più centrale nell’ecosistema del club tedesco, e questo passerà anche da un cospicuo rinnovo di contratto.

Le dichiarazioni: “Siamo sempre in contatto con lui, seguiranno ulteriori discussioni. In futuro dovrebbe diventare un volto dell’FC Bayern, e il suo percorso è lungi dall’essere finito. Vuole vincere titoli ed è esattamente quello che vogliamo anche noi. Jamal è un giocatore come ce ne sono pochi, pochissimi. Dopo quasi ogni partita, i suoi colleghi sono entusiasti: per loro è un piacere stare in campo con lui, ed è un piacere guardarlo giocare”.

Foto: Instagram Bayern Monaco