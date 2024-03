Eberl, ds Bayern Monaco: “Sostituto di Tuchel? Al momento non esiste un piano A, B o C. Vi dico la verità su Klopp”

Non è più un mistero che Thomas Tuchel non sarà più l’allenatore del Bayern Monaco al termine di questa stagione. A fare maggiore chiarezza sull’argomento ci ha pensato il direttore sportivo dei bavaresi Max Eberl, che ha rilasciato un’intervista alla Bild, parlando dei piani in vista del prossimo futuro: “Al momento non esiste un piano A, B o C. Stiamo analizzando la situazione: che squadra abbiamo a disposizione? Qual è il DNA che club vuole portare avanti? Che storia abbiamo alle spalle? Dobbiamo pensare attentamente alle prossime mosse: quali saranno le scarpe che si adatteranno meglio al nostro piede? Ci sono dei nomi al centro delle nostre attenzioni e vorremmo lavorare in pace per capire cosa fare. Sulla base delle informazioni che raccoglieremo, in termini di somiglianza di vedute e fattibilità economica, cercheremo di prendere la decisione migliore.”

Infine un commento su Jurgen Klopp uno dei possibili candidati alla panchina dei campioni di Germania in carica, dopo l’annuncio di divorzio con il Liverpool alla fine di giugno: “So cosa significa quando si arriva a dire pubblicamente ‘Non ho più energie’ proprio come ha fatto lui. Pochi posso giudicarlo meglio di me perché l’ho vissuto in prima persona. Quando una persona, un professionista del suo calibro, arriva a fare un’affermazione simile il lavoro passa in secondo piano. Prima c’è la persona. E per questo non lo chiamerò.”

Foto: Instagram Bayern Monaco