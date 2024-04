Eberl (ds Bayern Monaco): “Non posso garantire che Tuchel resterà fino a fine stagione”

Il Bayern Monaco è caduto in casa dell’Heidenheim e vede sempre più lontano il Bayer Leverkusen (ora a +16). Intervenuto ai microfoni della Bild, il direttore sportivo dei bavaresi, Max Eberl, ha così parlato della posizione del tecnico, Thomas Tuchel: “Sarà in panchina contro l’Arsenal, ma non posso garantire che resterà fino al termine della stagione. Non è sempre colpa dell’allenatore, in estate cambieranno tante cose”.

Foto: Instagram Bayern