Eberl, ds Bayern Monaco: “Kimmich resta? Dipende anche dal nuovo allenatore. Dobbiamo aspettare”

Max Eberl, direttore sportivo del Bayern Monaco, è intervenuto ai microfoni di Sky Deutschland, facendo il punto sulle possibili operazioni da intraprendere in estate a partire da Joshua Kimmich, al centro di numerose voci di mercato, visto che il suo contratto con i bavaresi scadrà tra 18 mesi: “Kimmich è un giocatore molto, molto importante per il Bayern Monaco. Dipenderà anche dal nuovo allenatore e da come vedrà Joshua. In questo momento serve sulla corsia destra di difesa dove sta facendo molto bene. Ma è anche un ottimo centrocampista e può ricoprire da solo sei ruoli. Questa è una cosa che va tenuta a mente. Però bisognerà vedere che punto di vista avrà il nuovo tecnico, fondamentalmente dobbiamo aspettare.”

Foto: Twitter Bayern Monaco