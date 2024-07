Eales (ds Newcastle): “Howe ha firmato un pluriennale la scorsa estate. Nazionale? Combatteremo per tenerlo”

In una lunga intervista concessa ai canali ufficiali del club, il CEO del Newcastle Darren Eales ha parlato delle voci che vedrebbero il tecnico Howe nel mirino della Nazionale inglese: “Ovviamente Eddie è stato un manager straordinario nel club. È impegnato con il club. La scorsa estate abbiamo avuto un rinnovo pluriennale. Stiamo intraprendendo un viaggio entusiasmante e, per quanto ci riguarda, Eddie è l’uomo che ci guiderà in quel viaggio. Quindi, da questo punto di vista, non c’è davvero nulla che io possa aggiungere. Non abbiamo avuto discussioni recenti. Nel periodo intermedio tra la partenza di Dan Ashworth e l’arrivo di Paul Mitchell ovviamente ci sono state molte discussioni. Per quanto ci riguarda, siamo concentrati sulla nuova pre-season”.

Poi ha proseguito: “Se dovesse andar via combatteremo per tenerlo? Si assolutamente. Non voglio parlare di ipotesi quindi lasciatemi fare un passo indietro e andare avanti, entrando in una nuova stagione, per noi come club Eddie ha fatto un lavoro brillante”.

