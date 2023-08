È una Viola sempre più argentina: ecco chi è El Vikingo Beltran

La Fiorentina potrebbe rivoluzionare il suo pacchetto di attaccanti. E nel mirino del club viola – come vi abbiamo raccontato – c’è Lucas Beltran, centravanti classe 2001 del River Plate. Un profilo che piace molto, ci sono contatti in corso e la scelta è stata fatta e le due società stanno lavorando per arrivare alla definitiva fumata bianca. Operazione superiore ai 20 milioni più bonus, il River Plate ha aperto dopo che il Benfica ha deciso di andare su altre piste. Cresciuto nelle giovanili del River Plate (con cui è diventato campione d’Argentina nell’ultima stagione), Beltrán è il prototipo perfetto della punta moderna: velocità, dribbling e capacità di tiro lo rendono un pericolo costante per le difese avversarie. Dotato di una mentalità competitiva e di un forte spirito di squadra. Giocatore dinamico, sa farsi trovare nel posto giusto al momento giusto, attaccante da area di rigore bravo a smarcarsi e trovare il varco giusto per farsi servire dai compagni. L’’attaccante, tra River Plate e CA Colon, ha già giocato più di 100 partite ufficiali in carriera, segnando 28 reti. Dopo l’addio di Julian Alvarez (passato al Manchester City) è diventato l’attaccante titolare del River che ha vinto il campionato, e tra campionato, Coppa e Copa Libertadores ha segnato 15 reti e siglato 3 assist in 31 presenze. Adesso per lui potrebbe aprirsi una nuova avventura con la maglia della Fiorentina. E, intanto, arriva anche l’indizio social con il direttore generale viola Joe Barone che lo ha iniziato a seguire su Instagram.

Foto: FB River Plate