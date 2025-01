È un Napoli da Scudetto: Conte ribalta la Juve con Anguissa e Lukaku. Gol all’esordio per Kolo Muani

Napoli-Juve termina 2-1.

La prima frazione di gara inizia con un’occasione per Yildiz, al quinto minuto: il numero 10 riceve palla sulla destra, si accentra e scaraventa un mancino verso la porta. Meret in tuffo salva tutto. Al 18′ prima occasione per incidere in bianconero di Kolo Muani: lanciato in campo aperto salta un uomo e si accentra, poi cede il pallone a Koopmeiners che calcia di prima senza impensierire Meret. Cinque minuti dopo risponde il Napoli con una doppia occasione: prima con Lukaku, anticipato da Gatti su un cross di Di Lorenzo, poi con Politano che tira al volo sulla palla allontanata. La Juve va in vantaggio allo scadere con il primo gol in bianconero di Kolo Muani: palla arretrata dalla destra verso Lobotka, che viene però anticipato all’ultimo da Anguissa. Il tocco del centrocampista del Napoli diventa però un filtrante per Kolo Muani, tutto solo in area. Girata immediata del francese e palla in rete.

Il secondo tempo parte con una grande occasione per Lukaku su un cross di Spinazzola. Salva tutto Di Gregorio per un soffio. Il pareggio non tarda però ad arrivare. Solo 7 minuti dopo infatti, Anguissa rimette tutto in discussione. Su un cross (questa volta di Politano), il centrocampista schiaccia di testa, ma a differenza di Lukaku questa volta è gol. Al 68′ l’episodio che fa totalmente svoltare il match. Filtrante di Lukaku per McTominay, travolto poi in area da Locatelli: è calcio di rigore. Sul dischetto si presenta il belga, che non sbaglia. Rimonta completata. La gara termina 2 a 1 per la squadra di Conte: continua il sogno Scudetto. Riflessioni per Motta e la sua Juve, alle prese con la prima sconfitta in campionato.

Foto: Instagram Serie A