E’ un Bologna da urlo, il volo continua: 2-0 sulla Fiorentina (Orsolini, Odgaard), agganciata l’Atalanta al quarto posto

Si è da poco conclusa la partita tra Bologna e Fiorentina, recupero della 21esima giornata di Serie A, disputata in parte a causa della Supercoppa in Arabia dello scorso gennaio. Grande prova di forza per gli uomini di Thiago Motta, che sono riusciti ad imporsi per 2-0 sui toscani grazie alle reti del solito Orsolini e di Odgaard. I rossoblu salgono così a quota 42 in classifica, appaiandosi in piena zona Champions all’Atalanta quarta, che però ha anch’essa una gara da recuperare.

La gara del Dall’Ara è subito scoppiettante e le due squadre, come prevedibile, si affrontano a viso aperto. Dopo un paio di belle incursioni dei viola con Ikoné, prima, e Nico Gonzalez, poi, sono i felsinei padroni di casa a portarsi in vantaggio con il solito Orsolini. Il numero 7 rossoblu al 12′ riesce infatti a ricevere defilato sulla tre quarti una palla da Ferguson, vince l’uno contro uno con Biraghi e con un colpo da biliardo batte Terraciano sul palo lungo. Gli ospiti non ci stanno e provano in tutti i modi a ribellarsi al risultato, rispondendo colpo sul colpo, ma sono ancora gli uomini di Thiago Motta a trovare la via della rete al 40′, sempre con Orsolini, questa volta su specialità della casa, la punizione dalla distanza. Dopo una lunga review al Var, il gol viene però annullato dal direttore di gara per sospetta posizione di fuorigioco di Posch. Il primo tempo si conclude così senza altre emozioni. Nella seconda frazione di gioco il Bologna parte convinto per chiudere il match e flirta più volte con il raddoppio. E’ strepitoso però Kayode in due circostanze in rapida successione, al 51′ e al 55′, a salvare incredibilmente i suoi. La Fiorentina si scopre troppo e subisce ripetuti contropiedi dagli avversari, che vanno di nuovo vicini al 2-0 al 64′ con Beukema su angolo. Al 71′ mister Italiano fa entrare N’Zola al posto di Nico Gonzalez, con l’obiettivo di irrobustire l’attacco: terza punta al fianco di Beltran e Belotti. La reazione non si fa attendere e al 76′ l’ex Spezia prova sfruttare una torre in aria, ma il suo colpo di testa si spegne di un soffio al lato del portiere. Nel finale forcing dei viola. Il muro eretto però da Ravaglia e dalla difesa bolognese tiene fino alla fine, con i felsinei che hanno addirittura la forza di trovare il gol del definitivo 2-0 ancora con Odgaard, alla sua seconda marcatura consecutiva, su assist di Lykogiannis.

Foto: Twitter Bologna