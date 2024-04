È un Bologna da Champions: tris alla Roma (3-1) e grande show

È un Bologna sempre più formato Champions! Gli uomini di Thiago Motta passano 3-1 all’Olimpico contro la Roma di Daniele De Rossi. Il Bologna ha rischiato in avvio, El Shaarawy ha tirato alto da buona posizione dopo una percussione di Dybala. Ma poi ha colpito al 14’ con una prodezza di El Azzouzi, rovesciata imprendibile dopo un cross da sinistra di Calafiori. Al 20’ Roma vicina al pareggio con un tiro di Paredes fuori dopo un errore di Lucumì in uscita e successivo assist di Abraham. Ma anche il Bologna ha avuto qualche opportunità, all’interno di una prestazione di grande personalità. Al 42’ traversa di Saelemaekers su punizione. Al 45’ il raddoppio di Zirkzee dopo una giocata di Saelemaekers, smorzata di petto da El Azzouzi per la bellissima mossa del centravanti olandese. Quattro gli ammoniti: Paredes (diffidato, salterà la trasferta di Napoli), Zirkzee, Angelino, Pellegrini ed El Shaarawy. Nella ripresa riparte forte la Roma. E al 50′ sfiora il gol del 2-1 con la conclusione potente di El Shaarawy, ma la palla colpisce in faccia Posch sulla linea, a Skorupski battuto. Appuntamento con il gol solo rimandato. Infatti, al 56′ Azmoun riapre la partita: tre tentativi dell’attaccante della Roma, prima un colpo di testa respinto da Skorupski, poi un’altra conclusione sempre respinta dal portiere. L’ultima infine finisce in rete. Al 65′, però, il Bologna allunga nuovamente con il cucchiaio di Saelemaekers. I giallorossi perdono palla a centrocampo, poi un guizzo di Zirkzee manda in porta il belga che segna il terzo rossoblu con un tocco morbido. All’85’ Pellegrini ha l’occasione per riaprire la gara, ma il suo tentativo sorvola la traversa. Al 90′ Castro trova – per un momento – anche la sua prima rete in Serie A. Ma l’assistente è attento e segnala, prontamente, il fuorigioco a inizio azione. Termina così 1-3 all’Olimpico, il Bologna vola a quota 62, prendendosi 7 punti di vantaggio sulla Roma (con la partita da finire contro l’Udinese) e a 8 punti dall’Atalanta al sesto posto.

Foto: Instagram Bologna