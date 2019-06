È ufficiale: Inter, riscattati Politano e Salcedo. Il comunicato

Con una nota pubblicata sul proprio sito, l’Inter ha ufficializzato il riscatto Matteo Politano dal Sassuolo: “FC Internazionale Milano comunica di aver esercitato l’opzione per l’acquisto a titolo definitivo delle prestazioni sportive del calciatore Matteo Politano dal U.S. Sassuolo”. Il club nerazzurro comunica anche di “aver esercitato l’opzione per l’acquisto a titolo definitivo delle prestazioni sportive del calciatore Eddie Anthony Salcedo Mora dal Genoa CFC”.

Foto: Twitter personale Politano.