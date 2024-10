È sempre più il Napoli di Conte: 2-0 in casa Milan e più 7 sull’Inter

Il Napoli ottiene una vittoria pesantissima in casa del Milan, nel big match di questa 10a giornata di Serie A. Un 2-0 di spessore a San Siro. Al primo attacco, Napoli avanti al 5′. Pallone filtrante per Lukaku che vince il duello con Pavlovic e deposita in rete il vantaggio degli azzurri.

Il Milan ci prova, Musah prova un destro a giro al quarto d’ora, palo sfiorato. Al 21′, indecisione nella difesa partenopea, non ne approfitta Okafor. Milan che il possesso del campo, il Napoli prova a difendere e ripartire ma quando lo fa mette i brividi ai tifosi rossoneri. Politano sfiora il palo alla mezz’ora. Il Milan prova dall’altra parte con un tiro di Morata, ma para Meret, che blocca senza problemi un colpo di testa lento di Loftus-Cheek. Quando si sta avvicinando l’intervallo, il Napoli raddoppia.

Azione personale di Kvara che si accentra, calcia e batte Maignan per il 2-0 del Napoli. Milan annichilito, azzurri che vanno all’intervallo sul doppio vantaggio pesantissimo.

Nella ripresa, il Milan parte subito bene, i rossoneri dopo pochi secondi trovano un gol pesantissimo con Morata, ma la rete viene annullata dopo un consulto al VAR per fuorigioco. Di fatto il Milan si spegne lì, il Napoli gestisce con ordine. Fonseca inserisce Pulisic e Leao per provare a riaprire la gara.

Pulisic a pochi minuti dalla fine, ha una grande chance per riaprire la gara, ma non è serata, calciando un rigore in movimento alto. Finisce 2-0 per il Napoli, tutto maturato nel primo tempo. i campani salgono a 25 punti, a +7 sull’Inter, ottenendo la quinta vittoria di fila. Per il Milan, prima sconfitta interna del campionato. Rossoneri a 14, a -11 dal Napoli.

