Momenti di preoccupazione a Istanbul dove si sono perse le tracce del padre di Enzo Maresca, ex Juve, Bologna e Palermo, oggi vice di Pep Guardiola al Manchester City. La scomparsa dell’uomo è avvenuta allo stadio Ataturk, dove aveva seguito il figlio per sostenerlo nella finale contro l’Inter. Subito dopo la gara si sono perse le tracce del signor Pasquale. La polizia è al lavoro per le ricerche.

Foto: sito Manchester City