È proprio un Buongiorno per il Napoli! L’annuncio di De Laurentiis

Una lunga rincorsa che vi abbiamo anticipato da maggio, ora è anche ufficiale: Alessandro Buongiorno è un nuovo difensore del Napoli. Prima scelta assoluta di Antonio Conte, ecco il comunicato del club: “La SSC Napoli comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Alessandro Buongiorno dal Torino. Alessandro Buongiorno è stato il giocatore che ha intercettato il maggior numero di passaggi nella Serie A 2023/24: 69, almeno 10 in più rispetto a chiunque altro. Alessandro Buongiorno è stato il difensore che ha vinto il maggior numero di duelli nelle ultime due stagioni di Serie A (da inizio 2022/23) – 369. Nell’ultima stagione di Serie A, Alessandro Buongiorno ha realizzato tre reti, dopo che aveva segnato un solo gol in tutte le sue precedenti quattro stagioni in massima serie”.



Foto: twitter De Laurentiis