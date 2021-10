E’ morto Umberto Colombo, ex attaccante della Juventus anni ’50

Quando gli hanno chiesto di paragonarsi a un giocatore del nuovo millennio, Umberto Colombo ha risposto di rivedersi in parte in Claudio Marchisio: “Magari lui è più veloce, però avevo una buona falcata ed ero forte di testa. Ho fatto quasi tutti i ruoli, tranne il portiere e il terzino”. In questa foto della stagione 1956-57 lo si vede in un Juventus-Padova giocare con la maglia numero 9. Prevalentemente ha agito in posizione mediana, lavorando molto per la squadra e contribuendo con qualche gol pesante grazie a un’ottima conduzione di palla. Nel suo primo periodo, la soddisfazione più grande se la toglie in un’Inter-Juventus del 1956, vinto dai bianconeri per 2-0 con sua doppietta.

Ci ha lasciato Umberto Colombo, una delle colonne bianconere degli anni ’50.

La Juventus lo ricorda con infinito affetto e si unisce al cordoglio della famiglia per la sua scomparsa.

Foto: Twitter Juventus