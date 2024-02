E’ morto Miguel Angel, portiere icona del Real Madrid

Il Real Madrid piange la scomparsa di una propria bandiera. Nella mattinata di martedì 6 febbraio si è spento presso l’ospedale Gregorio Marañón di Madrid, dopo una lunga malattia e all’età di 76 anni, Miguel Angel, portiere icona del club che per 18 anni ha vestito i colori dei Blancos. “El Gato”, così era soprannominato, ha difeso la porta merengue nel periodo tra gli anni ’70 e ’80, vincendo in totale 18 titoli: 8 campionati, 5 coppe di Spagna e 2 Coppe UEFA. E’ stato inoltre l’estremo difensore titolare della selezione iberica fino ai mondiali del 1982.

Di seguito il cordoglio di dolore espresso con un comunicato dal club: “Il Real Madrid CF, il suo presidente e il suo Consiglio di amministrazione si rammaricano profondamente della morte di Miguel Ángel González, uno dei più grandi portieri della nostra storia, una leggenda del Real Madrid e del calcio spagnolo. Il Real Madrid desidera esprimere le sue condoglianze e il suo affetto a sua moglie María del Pilar, a suo figlio Miguel Ángel, ai suoi nipoti Daniela e Mauro, alla sua famiglia, ai suoi compagni di squadra e a tutti i suoi cari. Nelle diciotto stagioni in cui Miguel Ángel ha vestito la maglia del Real Madrid, dal 1968 al 1986, ha vinto 2 Coppe UEFA, 8 Campionati, 5 Coppe di Spagna e 1 Coppa di Lega. Nella stagione 1975-1976 vinse il Trofeo Zamora. Miguel Ángel è stato nazionale della Spagna in 18 occasioni e ha fatto parte della squadra spagnola in due Mondiali: Argentina 78 e Spagna 82. Miguel Ángel è stato legato al Real Madrid praticamente tutta la sua vita. Oltre alle sue 18 stagioni da giocatore, ha ricoperto diversi incarichi di responsabilità come delegato della prima squadra, allenatore dei portieri e direttore dell’ex Città dello Sport del Real Madrid. Miguel Ángel è morto all’età di 76 anni. Il Real Madrid esprime le sue condoglianze a tutti i tifosi del Real Madrid. Riposa in pace.”

Fonte foto: Twitter Real Madrid