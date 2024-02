E’ morto Kurt Hamrin, leggenda della Fiorentina e della Nazionale svedese

L’ex attaccante della Fiorentina e della Svezia, Kurt Hamrin si è spento questa mattina all’età di 89 anni. Per lui un lungo passato in Italia, militando in varie squadre tra cui Fiorentina, Juventus, Padova, Milan e Napoli. Nella squadra viola ha giocato quasi trecento partite mentre con la Nazionale svedese è riuscito ad arrivare secondo nel mondiale 1958, classificandosi dopo il formidabile Brasile di Pelé.

Foto: Instagram Fiorentina