E’ morto Idris, giornalista e opinionista sportivo

È morto a Brescia, Idris, personaggio televisivo e giornalista, grande tifoso della Juventus. Era ricoverato in ospedale da alcune settimane. Edrissa Sanneh, questo il nome completo, originario del Gambia aveva 72 anni e viveva a Bedizzole in provincia di Brescia. Era diventato noto al grande pubblico grazie alla trasmissione Quelli che il calcio nei primi anni 2000.

“Ciao fratello, per me eri un fratello. E ci chiamavamo così. Forse il mio più grande tifoso, con la tua semplicità, complicità, umiltà. Ho i tuoi messaggi che conserverò come un enorme, indelebile, attestato di affetto eterno. Riposa in pace Idris. Indimenticabile” .

Ciao fratello, per me eri un fratello. E ci chiamavamo così. Forse il mio più grande tifoso, con la tua semplicità, complicità, umiltà. Ho i tuoi messaggi che conserverò come un enorme, indelebile, attestato di affetto eterno. Riposa in pace #Idris. Indimenticabile 💔 🙏 pic.twitter.com/l4oQvJmVwo — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) August 4, 2023