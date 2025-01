E’ morto Fabio Cudicini, ex portiere del Milan. Aveva 89 anni

E’ venuto a mancare in serata Fabio Cudicini, ex portiere del Milan. Aveva 89 anni. Soprannominato il Ragno Nero, aveva vinto una Coppa dei Campioni con il club rossonero nel 1968-69. Era il papà di Carlo, anche lui ex portiere.

Questa la nota ufficiale del Milan: “La tela del Ragno sul nostro Cuore rossonero. Per sempre. È scomparso Fabio Cudicini, campione di tutto con il Milan, grande portiere e grande persona. Le condoglianze di tutti i rossoneri al figlio Carlo, cresciuto nel Club, e a tutta la famiglia. Ciao Fabio”.

Alla famiglia Cudicini giungano le condoglianze di Alfredo Pedullà e tutta la redazione.

Foto: twitter Milan