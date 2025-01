E Marotta regala a Ibrahimovic la maglia dell’Inter

Il timer in vista del fischio d’inizio della Supercoppa Italiana sta diminuendo di minuto in minuto. Nella giornata di oggi è stato organizzato un incontro tra la Lega Serie A e le delegazioni di Atalanta, Inter, Milan e Juventus che hanno pranzato nella residenza di Carlo Baldocci, ambasciatore italiano. Per l’Atalanta presenti Antonio e Luca Percassi, per l’Inter Marotta e Antonello, per il Milan Ibrahimovic e Moncada e per la Juventus Ferrero con Calvo e Chiellini. Per quanto riguarda la Lega Serie A presenti il nuovo presidente Simonelli e De Siervo.

Ibra e Marotta sono stati protagonisti di un simpatico episodio. Il dirigente nerazzurro ha regalato una maglia dell’Inter di questa stagione (con tanto di due stelle) all’ex calciatore svedese.

Foto: Instagram Serie A