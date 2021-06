E’ l’Europeo dei secondi tempi: 18 dei 24 gol sono avvenuti nella ripresa

Questo Europeo si sta caratterizzando per dei secondi tempi decisamente diversi rispetto i primi. Finora ci sono stati 24 gol complessivamente, 18 dei quali sono avvenuti nei secondi tempi. Tanti aspetti da considerare. Ad esempio nella partita dell’Italia il primo tempo è stato bloccato, poi un episodio ha cambiato la partita e la Nazionale di Mancini ne ha fatti 3. Stesso discorso per molte altre partite, si pensa al match dell’Olanda dove i 5 gol sono stati tutti nel secondo tempo. Anche il caldo ha fatto la sua parte nei match delle 15, ma per il momento il trend di questo Europeo sta dicendo così.

Foto: Twitter Euro 2020