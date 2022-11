“È la prima volta, non ho domande da fare”. E van Gaal abbraccia il giovane giornalista

Nella conferenza stampa di vigilia della sfida contro l’Ecuador, il commissario tecnico dell’Olanda, Louis van Gaal stava rispondendo alle domande dei giornalisti presenti. Un giovane inviato si presenta ai microfoni: “Sono un giovane giornalista. Non ho una domanda per te. Voglio solo dirti che sono un tuo grande fan”. Van Gaal sorride e risponde: “Ti vorrei abbracciare, non capita spesso di sentirsi dire certe cose”. Promessa mantenuta: a fine conferenza, Louis Van Gaal si è avvicinato al giornalista e, dopo aver scambiato qualche battuta, lo ha abbracciato.

Louis van Gaal showed love to this young journalist ❤️ pic.twitter.com/IMJiwZWxLX — ESPN FC (@ESPNFC) November 24, 2022

Foto: sito Olanda