È iniziata l’assemblea elettiva dell’Assoagenti

Alle ore 13:00 andrà in scena a Milano l’assemblea elettiva per il consiglio dell’AIACS (Associazione Italiana Agenti Calciatori e Società). Qui di seguito le parole in apertura di Elio Letterio Pino, segretario dell’AIACS.

“Speriamo che chi venga eletto continui il lavoro svolto, per il dialogo con le istituzioni nazionali e internazionali per armonizzare la nostra professione, soprattutto a livello economico. Veniamo additati come il demonio ma chiediamo la tracciabilità e norme chiare, anche da parte dell’Agenzia delle entrate, per raffigurare bene la figura dell’agente. Abbiamo chiesto molte volte alla FIFA di sederci al tavolo ma questa possibilità ci è stata negata. Finalmente ci sono stati dei tribunali che hanno capito che il sistema è iniquo”.

Foto: Instagram Assoagenti