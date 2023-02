È ancora tempo di calciomercato. Ecco dove è aperto

La sessione invernale di calciomercato si è chiusa ieri in Italia e nei principali campionati europei. Alcune differenze di orario, ad esempio in Germania lo stop è avvenuto alle 18 mentre in Italia alle 20. Più tempo, invece, per Spagna, Francia e Inghilterra. A farla da padrona, ancora una volta, è stata la Premier League: circa 922 milioni di euro spesi, con il Chelsea in testa con oltre 300 milioni di euro. Ma c’è ancora spazio per gli ultimi colpi di mercato nel resto del mondo. Come in MLS, dove il calciomercato “invernale” inizierà il 10 febbraio 2023 e si concluderà il 1 maggio 2023. C’è ancora tempo per rinforzare la squadra anche in Brasile dove il calciomercato invernale si concluderà il 2 aprile 2023. Così come in Argentina, dove i club del campionato potranno effettuare trattative fino al 19 febbraio 2023. Di seguito un elenco delle date di scadenza della finestra di calciomercato invernale 2023 in tutti gli altri campionati principali, in Europa e nel mondo:

Argentina: 19 febbraio

Austria: 6 febbraio