È ancora tempo di calciomercato: dall’Arabia Saudita alla Turchia, ecco le date di chiusura

Il calciomercato estivo 2024 si è chiuso in Italia e nei principali campionati europei. Ma non in tutto il continente gli affari sono conclusi. Ci sono ancora Paesi che possono fare acquisti per qualche ora come la Turchia, ma non solo. In Danimarca, Norvegia, Portogallo e Olanda il gong scatterà lunedì 2 settembre, così come in Arabia Saudita. In Croazia si potranno ancora acquistare calciatori il 5 settembre, in Belgio il 6 settembre. Anche fuori dall’Europa ci sono speranze: in Brasile il calciomercato resterà aperto fino al 2 settembre.

Brasile 2 settembre

Danimarca 2 settembre

Norvegia 2 settembre

Olanda 2 settembre

Portogallo 2 settembre

Bulgaria 2 settembre

Croazia 5 settembre

Austria 5 settembre

Belgio 6 settembre

Polonia 6 settembre

Qatar 9 settembre

Romania 9 settembre

Svizzera 9 settembre

Messico 10 settembre

Grecia 11 settembre

Russia 12 settembre

Turchia 13 settembre

Serbia 13 settembre