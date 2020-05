E alla fine anche Ghirelli “il trasformista” si dovette piegare: playoff passaggio inevitabile

Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, ha vissuto settimane/mesi inenarrabili. Soprattutto settimane/mesi di profonde contraddizioni, ha detto tutto e il contrario di tutto. Quando i bollettini erano disastrosi e di tutto si sarebbe dovuto parlare fuorché di calcio, avrebbe voluto giocare. Quando la situazione è leggermente migliorata, ha mollato e ha detto che sarebbe stato opportuno pensare alla salute. Ghirelli ha fatto girare un documento con il sorteggio come opzione per stabilire la quarta promossa, per fortuna era uno scherzo. Poi avrebbe voluto far passare la promozione grazie alla media punti, non considerando che il Carpi (prescelto) aveva giocato diverse partite in meno. Aveva bloccato le retrocessioni, come se dipendesse da lui e non dal Consiglio federale. Una contraddizione dietro l’altra, l’ultimo Consiglio Federale ha sentenziato “si gioca” e anche Ghirelli si è adeguato dopo essere stato respinto con gravi perdite. Il prossimo CF emetterà il verdetto, probabilmente quello di promuovere le prime tre di ogni girone (Monza, Vicenza e Reggina) dando il via libera ai playoff e ai playout. Se saranno playoff normali, nel rispetto del format, o accorciati lo capiremo presto. Di sicuro anche Ghirelli il potenziale “trasformista” è stato costretto a piegarsi, qualsiasi sua decisione – appena abbozzata oppure no – non è andata a dama. Anzi, peggio: è andata in frantumi.

Foto: sito ufficiale Lega Pro