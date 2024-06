E’ 2-2 tra Croazia e Albania: Gjasula prima autogol, poi gol del pareggio al 95′

Come contro l’Italia, l’Albania passa in vantaggio e poi viene rimontata, ma stavolta riesce a reagire e trovare il giusto pareggio contro la Croazia, il rammarico è ancora superiore per gli uomini di Sylvinho rispetto a contro l’Italia. La Croazia si impone 2-1 ma con enorme sofferenza.

Primo tempo completamente di marca albanese con una Croazia davvero in grande difficoltà. Albania che passa in vantaggio all’11 con Laci, che gela la Croazia. Albania che sfiora il raddoppio in un paio di occasioni, una clamorosa capita all’interista Asllani, che al 40′ si presenta da solo davanti al portiere Livakovic, ma gli calcia addosso in uscita.

Si va all’intervallo sul meritato vantaggio albanese. La Croazia però reagisce, anche a un cambio tattico di Dalic che modifica l’assetto. Croazia che costruisce alcune palle gol, ci provano Modric e Kovacic da fuori. Arriva il pareggio con Kramaric al 74′, palla in mezzo, l’attaccante di sinistro insacca. Passano due minuti e la Croazia la ribalta. Palla in mezzo, conclusione croata ribattuta da Djimsiti, un rimpallo vede la sfera colpire Gjasula per uno sfortunato autogol. Croazia in vantaggio.

Ma la Croazia non ne ha più, con enrome difficoltà prova a reggere l’assalto finale dell’Albania che pareggia al 95′ proprio con Gjasula a trovare il 2-2. La Croazia sbanda, l’Albania ne ha di più e rischia anche di vincerla alla fine. Ma finisce con un rocambolesco 2-2 nel girone dell’Italia. Croazia e Albania conquistano il primo punto del loro Europeo.

Foto: twitter Euro 2024