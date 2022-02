Dzeko: “Ultimamente non abbiamo fatto bene. Contano solo i tre i punti”

Così Edin Dzeko, nel prepartita di Genoa-Inter, ha parlato ai microfoni di Inter TV: “Ci aspetta una partita difficile con tanti duelli, ma siamo preparati e speriamo di riuscire a vincere. Stasera contano solo i tre punti. Ultimamente non abbiamo fatto bene ma bisogna anche vedere gli impegni che abbiamo dovuto affrontare. Abbiamo però dimenticato le passate partite e ora pensiamo solo al Genoa. Il 4-0 dell’andata? Per me quello è stato un esordio top, ma quello è già il passato. Dobbiamo pensare alla partita di questa sera: il Genoa è diverso rispetto a qualche settimana fa, dato che ha anche un allenatore nuovo. E con questo nuovo tecnico non hanno ancora perso”.

