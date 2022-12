Dzeko sulla Croazia: “Un’altra semifinale del Mondiale non può essere un caso. Mi aspetto altro spettacolo”

Durante l’intervista rilasciata al portale croato index.hr, Edin Dzeko, attaccante dell’Inter, ha così parlato della semifinale raggiunta dalla Croazia: “Un’altra semifinale del Mondiale non può essere un caso. La Croazia ancora una volta ha dimostrato di essere una grande squadra, e contro il Brasile ha mostrato il carattere, la forza e la maturità che solo le grandi squadre hanno. Nessuno ha creduto alla vittoria della Croazia ed ecco perché è ancora più bella. Mi aspetto altro spettacolo in semifinale. Non ci sono più favoriti, tutti quelli che arrivano in semifinale devono credere che diventeranno campioni”.

Foto: Instagram Inter