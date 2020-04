Dzeko: “Situazione non facile, noi calciatori privilegiati. Penso positivo, mi alleno e sto con la mia famiglia”

Edin Dzeko, centravanti e attuale capitano della Roma, racconta il suo isolamento sulle pagine de La Repubblica: “Non è una situazione facile, per nessuno e per certi versi dobbiamo ancora una volta avere coscienza del fatto di essere privilegiati. Cerco di guardare al lato positivo: abbiamo trasformato il campo e rivisto le regole, abbiamo tempo per i nostri figli, per giocare. A proposito della mamma dei miei figli: ho invaso la sua palestra! Allenandomi a Trigoria raramente avevo sfruttato lo spazio che lei aveva attrezzato per sé, ma adesso mi divido tra il giardino e appunto la sua palestra”.

Foto: Roma Twitter