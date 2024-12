Dzeko: “Siamo delusi per l’Europa League. Dipende tutto da noi, al momento tutto è possibile”

L’Athletic Bilbao si dimostra superiore al Fenerbahce di José Mourinho, nel segno di Iñaki Williams: 2-0. Sconfortato e abbattuto, il centravanti bosniaco del Fenerbahce Edin Dzeko:: “Per me è difficile trovare un motivo per questa sconfitta. Purtroppo è stata una serata molto difficile per noi. Siamo delusi. Avremmo potuto fare molto meglio, ma questo torneo dipende dalle nostre prestazioni. Abbiamo ancora due partite da giocare. Al momento tutto è possibile”, le dichiarazioni riprese da Fanatik.

Foto: Instagram Fenerbahce