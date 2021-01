Dzeko-Sanchez: restano spiragli in piena salita. Tutti i retroscena

Ci hanno provato in tutti i modi per l’intera giornata. Edin Dzeko all’Inter e Alexis Sanchez alla Roma, un’idea partita dal club giallorosso e che era stata valutata con molta attenzione dai nerazzurri. Non si è parlato di altri calciatori, una soluzione presa in scarsa considerazione. Il nodo era quello: la differenza al lordo, dai 3 ai 4 milioni, tra l’ingaggio di Dzeko e quello, più basso, del cileno che aveva usufruito del Decreto Crescita per andare all’Inter. Sanchez avrebbe accettato e accetterebbe per provare a giocare di più, anche se Conte ha speso giustamente parole di grande elogio nell’ultima conferenza. La proprietà Suning non intende aggiungere, il dg Pinto ha aspettato per tutto il pomeriggio un nuovo incontro con l’Inter che portasse a una soluzione. Ma la situazione è questa, la proposta piaceva e piace molto, in altri tempi (non di restrizioni) lo scambio sarebbe andato al galoppo verso il traguardo. Era una salita, continua a essere una salita, ma non chiudiamo tutte le porte. Alessandro Lucci, nuovo agente in pectore di Dzeko, continuerà a lavorarci ancora e le due società resteranno in contatto. Ora i problemi (ovviamente non tecnici) saranno più della Roma, che ha un conflitto interno in corso tra Edin e Fonseca, più che dell’Inter. Ma l’Inter Dzeko lo avrebbe preso di corsa, è giusto – ripetiamo – lasciare ancora spiragli al netto di un pomeriggio che sta scivolando via senza accordi. La Roma aveva chiesto entro stasera ma entro stasera non si può. Fino a lunedì, vedremo.

Foto: Twitter Roma