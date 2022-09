Dzeko: “Prima non ero in forma, ora mi sento molto meglio. C’è energia positiva”

Intervenuto in conferenza stampa, Edin Dzeko, attaccante della Bosnia e dell’Inter, ha presentato la sfida di Nations League contro il Montenegro: “Abbiamo lavorato bene in questi giorni, siamo contenti di essere in una posizione di classifica che ci permetterà di avere il destino tra le nostre mani. Sappiamo cosa servirà per vincere, sentiamo un’energia positiva. In passato c’è sempre stato un alone di negatività, non so perché. In Montenegro fu un match complicato. Io non ero al massimo della forma, oggi invece sto molto meglio fisicamente rispetto a quella partita”.

Foto: Dzeko Instagram