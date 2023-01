Dzeko premiato MVP della finale di Supercoppa: “Nessuna rivincita. Volevamo questo trofeo. Futuro? Penso a godermi il momento”

Edin Dzeko, attaccante dell’Inter, ha parlato a Sport Mediaset dopo la vittoria della Supercoppa Italiana, dove è stato anche votato MVP della finale.

Queste le sue parole: “Abbiamo fatto una grandissima partita, i ragazzi sono stati splendidi dal primo al novantesimo, tutti hanno dato tutto. Nessuna rivincita, io guardo sempre avanti come la squadra. In palio c’era una Coppa che abbiamo vinto l’anno scorso e sappiamo quanto sia bello vincere. Siamo andati per vincerla preparandoci benissimo”.

Sei al terzo trofeo con l’Inter. Questa è la soddisfazione? “Certo, sono contento di aver vinto e spero di poter vincerne ancora”.

Diamo rassicurazioni sul futuro? “Non ci penso. Ora festeggiamo coi tifosi ai quali abbiamo dato una grande soddisfazione, poi penseremo al resto”.

Foto: Instagram Inter