Dzeko: “Potrebbe essere la mia prima e ultima finale di Champions League. Mi sento bene voglio godermela”

Edin Dzeko a BTSport ha parlato della finale di sabato sera. Ecco le sue parole: “Essere in finale di Champions League contro il mio ex club come il Manchester City, a cui sono molto legato, è una cosa molto importante per me, non vedo l’ora di giocare. Differenze tra Premier e Serie A? La Premier è il campionato più difficile dove giocare, ma in Italia è tutto differente, si pensa tantissimo alla tattica e la gente parla tantissimo di calcio. Gli allenatori italiani, inoltre, sono molto preparati, ti preparano su ogni dettaglio, ti dicono cosa fare in ogni situazione. Sono felicissimo di giocare una finale di Champions League, certo è la prima volta e ci arrivo a 37 anni. Mai dire mai, ma potrebbe essere anche l’ultima, e quindi voglio godermela. Io mi sento bene, e questa è la cosa più importante. L’anno scorso e quest’anno ho dimostrato di poter giocare ancora ad alti livelli, ed è questo che conta alla fine. Ora penso alla finale, poi penserò al futuro ma ripeto, io mi sento bene”.

Foto: Instagram Inter