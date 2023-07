Dzeko: “Potevo firmare con il Fenerbahce già due anni fa. Ma ormai avevo chiuso con l’Inter”

Edin Dezko, ex attaccante dell’Inter, ha parlato in conferenza stampa presentandosi al Fenerbahce, affermando come già due anni fa poteva firmare per i turchi.

Queste le sue parole: “Il mio primo contatto con questo club risale a due anni fa. Abbiamo avuto delle buone conversazioni, sono rimasto molto impressionato favorevolmente dal club. Ma in quel momento avevo quasi raggiunto l’accordo con l’Inter quindi non se ne è fatto più nulla, era troppo tardi. Stavolta è successo tutto molto rapidamente, il club mi ha approcciato dicendomi di voler tornare a vincere il campionato dopo tanti anni, una cosa impossibile per un club come questo. Sono molto motivato, per me è una nuova sfida e questo club merita il meglio”.

Foto: Instagram Fenerbahce