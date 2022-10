Dzeko porta avanti l’Inter allo scadere: 0-1 all’intervallo al Mapei Stadium

Termina 0-1 il primo tempo al Mapei Stadium tra Sassuolo e Inter. Al 14′ i nerazzurri hanno la prima occasione nitida per sbloccare il match: Dumfries mette in mezzo per Lautaro Martinez che, in scivolata, non riesce a trovare la via del gol con il pallone che sfiora soltanto il palo. Poi, al 44′, ci pensa Edin Dzeko a portare i nerazzurri in vantaggio: spizzata di Dumfries e il centravanti bosniaco, in girata, insacca da due passi. Per Dzeko è il gol numero 100 in Serie a. Immediata la risposta del Sassuolo, ma Onana respinge con i piedi.

Foto: Twitter Inter