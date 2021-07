Dzeko: “Penso solo alla Roma. Basta sentir parlare di questo o di quello”

Ai canali ufficiali della Roma al termine dell’amichevole contro il Debrecen, Edin Dzeko, ha parlato della gara vinta, anche grazie a una sua doppietta e del mercato.

Queste le sue parole: “Tifosi? E’ stupendo. Ce l’eravamo dimenticato com’è bello avere i tifosi con noi. Speriamo che per la prossima stagione ci aprano gli stadi al 100. Io sto bene. Miglioro ogni giorno, bene. Dopo due settimane di ritiro ci stiamo preparando”.

Sulla partita. “Ogni gara è importante come dice il mister, si gioca sempre per vincere. Oggi abbiamo fatto una bella partita, ho fatto qualche gol. Già da domani pensiamo al Portogallo e alle altre partite. Ogni partita vinta ti dà un pochino più di fiducia e positività. Speriamo di continuare così per essere al 100% per inizio stagione”.

Sul mercato: “Sono stufo di sentir parlare “Dzeko di qua e Dzeko di là”, penso solo alla Roma”.

Foto: Twitter Serie A