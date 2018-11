Dzeko: “Non penso al ritiro, ho ancora qualche anno buono. Liverpool? La rigiocherei…”

Intervenuto ai microfoni di Reddit, l’attaccante giallorosso Edin Dzeko si è raccontato a 360 gradi. Ecco le sue parole: “Vincere la Bundesliga è stato uno dei miei ricordi più belli. Io e Grafite eravamo un’ottima coppia davanti e alle nostre spalle abbiamo avuto uno dei migliori numeri dieci di sempre, Misimovic. Al City ho invece trovato anche il compagno più filosofico di tutti: Kompany, interessato a tante cose che vanno oltre il calcio, con sé aveva sempre dei libri. Come De Rossi, un altro che può vedere la partita in anticipo. Roma? Qui il mio ricordo più bello deve ancora venire. Anche se la serata vissuta contro il Barcellona è stata bella. La semifinale d’andata contro il Liverpool è la gara che rigiocherei, lì ci siamo complicati le cose per la sfida di ritorno. Ma in giallorosso penso anche di aver segnato il gol più bello della mia carriera, quello realizzato al Chelsea. Anche se il mio preferito è un altro, quello che segnai al mio esordio con la nazionale bosniaca, contro la Turchia. Futuro? Non sto pensando al ritiro, ho ancora qualche anno buono. Mi sento ancora molto bene, quindi spero che questo momento continui il più a lungo possibile”.

Foto: Twitter ufficiale Roma