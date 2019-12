Dzeko: “Non pensiamo di essere favoriti per il quarto posto”

Edin Dzeko, attaccante della Roma, è intervenuto così ai microfoni di Sky Sport a pochissimi minuti dalla sfida contro la Fiorentina: “Non pensiamo di essere favoriti per il quarto posto. Stiamo facendo bene e vogliamo solo continuare così, oggi è difficile. La Fiorentina con i giocatori che ha dovrebbe essere più in alto in classifica. Stiamo bene, ma è l’ultima partita prima della sosta e dobbiamo dare il 100% per vincere. Le assenze di Ribery e Chiesa sono importanti ma non credo cambi tanto: sono aggressivi, corrono e qui a Firenze è sempre difficile. Pensiamo a noi, facciamo il nostro gioco e speriamo che finisca bene”, ha chiuso Dzeko.

Foto: Twitter ufficiale Europa League