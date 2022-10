Dzeko: “Negli spogliatoi ci confrontiamo. E’ meglio dirsi le cose in faccia che parlare a vuoto o alle spalle”

Edin Dzeko, attaccante dell‘Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida contro la Fiorentina, soffermandosi sull’importanza del confronto in uno spogliatoio: “Ci serve confrontarci nello spogliatoio, tante volte bisogna dire le cose in faccia come stanno e non parlare a vuoto. Ci sta aiutando ma non abbiamo fatto ancora niente, il campionato è lunghissimo. Bisogna pensare partita dopo partita e questa di stasera è la più importante”.