Forfait anche in casa Inter, Edin Dzeko lascia il campo al 56′ per problemi fisici. L’attaccante bosniaco ha chiesto il cambio e al suo posto è entrato Romelu Lukaku. La staffetta già era stata comunque programmata, ma Dzeko è uscito qualche minutio prima del previsto. Lukaku darà manforte a Lukaku in questo secondo tempo.

Foto: twitter Inter