Dzeko-Inter, la strada è spianata (da giorni). Ora…

Edin Dzeko all’Inter non è più una notizia. Accordo raggiunto da tempo tra il club nerazzurra e l’attaccante, precisa richiesta di Antonio Conte che lo apprezza da sempre. Contratto di due anni come base, con possibile opzione, da almeno 4 milioni a stagione. Adesso non resta che sistemare la trattativa con la Roma che ha già memorizzato la volontà di cambiare aria a un anno abbondante dalla scadenza. Dzeko ha già scelto.

Foto: Twitter ufficiale Roma