Dzeko: “Il Fenerbahce non vince da 9 anni. Questo ha motivato la mia scelta”

Edin Dzeko, ex Inter, da poco al Fenerbahce, ha parlato a Milliyet motivando la scelta del club turco.

Queste le sue parole: “Solo il Fenerbahce mi voleva in Turchia. Due anni fa, anche il Beşiktaş aveva un interesse. Abbiamo parlato con la dirigenza del Fenerbahce 2 anni fa. Non dovrebbe essere possibile per una squadra come il Fenerbahce non essere campione per 9 anni. Questa è stata una grande motivazione e una sfida per me venire qui”.

Foto: Instagram Fenerbahce