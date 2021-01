Dzeko-Fonseca: prove di disgelo. Il bosniaco vuole tornare, ma servono le scuse

I molti tentativi proposti come paceri tra Edin Dzeko e Paulo Fonseca per far rientrare la crisi scoppiata in casa Roma, sembrano forse portare i loro frutti. Nella giornata odierna dovrebbe infatti svolgersi un incontro tra il bosniaco, l’allenatore e Tiago Pinto, nella speranza di trovare un accordo che metta fine a questa vicenda. Edin tornerebbe così ad allenarsi con i compagni, voglia palesata in questi giorni di sedute personalizzate. Ieri si era diffusa l’indiscrezione di un rifiuto da parte di Fonseca, alla richiesta del calciatore di tornare ad allenarsi con i compagni. Fonseca pare avere dalla sua parte la squadra sulla questione Dzeko, così come dimostrato contro lo Spezia. Tuttavia il portoghese ha spiegato a Pellegrini, che sta cercando di ricomporre la frattura nell’interesse della squadra, che c’è un solo modo per reintegrare Dzeko: deve chiedere scusa davanti ai compagni. Adesso spetta al centravanti bosniaco fare il suo passo.

Foto: Twitter Serie A