Dzeko fa 100 con la Roma: “Ma oggi non siamo stati al livello della Serie A”

Nonostante la serata negativa per la sconfitta, la rete messa a segno contro il Sassuolo ha permesso a Edin Dzeko di tagliare un importante traguardo con la Roma: l’attaccante bosniaco ha realizzato infatti il gol numero 100 con la maglia giallorossa, diventando il settimo giocatore a raggiungere questo risultato nella storia del club capitolno. Prima di lui ci erano riusciti Francesco Totti, primatista a quota 307, poi Roberto Pruzzo, Amedeo Amadei, Rodolfo Volk, Pedro Manfredini e Vincenzo Montella.

Lo stesso Dzeko, dopo la gara del Mapei è intervenuto così ai microfoni di Sky Sport: “Sconfitta difficile da spiegare, ma bisogna fare di più in campo. La mentalità viene con le vittorie. Dopo la partita con la Lazio oggi nel primo tempo non siamo stati al giusto livello. Il Sassuolo ha fatto una grande gara, ma noi non siamo stati presenti. Non siamo stati a livello della Serie A. Ora dobbiamo vincere. Forse ci manca qualità, dobbiamo dirlo. Le partite così devi vincerle, la squadra è forte ma bisogna vincere sempre, perché serve continuità. Ci sono esperti ma anche giovani e devono capire che non bastano due partite buone, ma che bisogna dare sempre di più. Uno o due giocatori non possono far vincere la squadra. Senza tutta la squadra è difficile. Bisogna che tutti diano di più”, ha chiuso Dzeko.

Foto: Twitter ufficiale Roma