Dzeko e il gol scaccia-crisi. Nel mirino quota 100 e un nuovo record

Un gol per scacciare la crisi e puntare un nuovo record. Edin Dzeko ci proverà nella prossima sfida di Serie A dell’Inter, quella contro il Torino. Con il gol segnato al Milan, l’attaccante bosniaco è arrivato a quota 16 reti in Serie A nel mese di settembre (cinque reti nelle cinque gare disputate in nerazzurro tra l’anno scorso e quello attuale). Si tratta del suo mese più prolifico da quando gioca in Italia. Ora a 98, Dzeko è vicinissimo al traguardo dei 100 gol in A, e potrebbe diventare il terzo calciatore più “anziano” a raggiungere la tripla cifra nel nostro campionato, dietro solo a Pandev e Pellissier.

Foto: Twitter Inter