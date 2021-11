Dzeko e De Vrij rientrano oggi a Milano: per l’olandese esami in serata

Rientro anticipato a Milano per Edin Dzeko e Stefan De Vrij dagli impegni con le rispettive nazionali. Per quanto riguarda l’ex Roma, che ha rimediato un risentimento muscolare nel derby, il minutaggio con la Bosnia è stato nullo e ha potuto lasciare il ritiro dato l’ormai sogno svanito di qualificarsi ai Mondiali. Per De Vrij la situazione è invece più preoccupante e svolgerà in serata ulteriori esami, dopo quelli effettuati con l’Olanda, per stabilire la reale entità dell’infortunio rimediato nella gara di ieri sera.

FOTO: Twitter Inter