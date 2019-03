Dzeko carica la Roma: “Col Porto dobbiamo dimostrare di essere forti. Per qualificarci…”

Edin Dzeko, attaccante della Roma, ha rilasciato una breve intervista rilasciata al portale svizzero Bluewin in vista della sfida di Champions contro il Porto. Ecco le sue parole: “Il 3-0 al Barcellona? Amiamo questo sport proprio per storie così. Se andiamo avanti, con un po’ di fortuna potremmo arrivare un’altra volta in semifinale. Ma prima c’è il ritorno col Porto. In Portogallo dobbiamo dimostrare di essere forti, non siamo una squadra che resta dietro in attesa. Dobbiamo fare almeno un gol per passare al turno successivo. Favorite? Barcellona e Manchester City. E l’Atletico giocherebbe la finale in casa, questa è sicuramente una forte motivazione. Credo una di queste 3 squadre. Ma sarebbe meglio se vincesse la Roma!”, ha chiuso Dzeko.

Foto: Twitter ufficiale Roma