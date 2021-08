Dzeko all’Inter ritrova Kolarov: “Non possiamo stare lontani l’uno dall’altro”

Edin Dzeko ha commentato il suo arrivo in nerazzurro ai microfoni di Inter Tv, ecco le sue parole sull’ennesima stagione in cui ritroverà come suo compagno Aleksandar Kolarov: “Ci siamo sentiti, anche prima ci sentivamo. Sembra che non possiamo scappare l’uno dall’altro, eravamo insieme al City, alla Roma e ora anche qui. E’ un bravissimo ragazzo, un gran giocatore, sono contento di giocare di nuovo con lui e speriamo di fare grandi cose insieme”.