Dzeko: “All’Inter due anni importanti, ma l’addio è stato strano”

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport offre uno spazio all’intervista di Edin Dzeko. L’attaccante, oggi al Fenerbahçe, ha parlato della sua esperienza all’Inter, del suo addio, e della finale di Champions.

L’addio: “A me è sembrata una decisione strana, perché un giocatore che è stato titolare in tutte le partite importanti, compresa la finale di Champions, potevi tenerlo a zero e avere quattro punte in rosa. Mi sembrò molto strano, ecco. Poi col tempo l’ho capito e l’ho rispettato, anche perché all’Inter mi hanno trattato benissimo. Sono stati due anni importanti, certo quella Champions…”.

La finale di Champions League: “È un grande rimpianto. Ogni tanto su Instagram mi appare l’azione del gol del City , io scrollo subito, non riesco a guardare. Vedendo quella partita, intendo dire vivendola da dentro, ho avuto forte la sensazione che avremmo potuto farcela. Ed è questo che mi lascia un senso di amarezza”.

Foto: Instagram Inter